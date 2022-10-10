捲李東海小學教師墮樓案　被裁校長羅婉儀入稟向校方索償 (18:34)

申索人為羅婉儀；被告為東華三院李東海小學法團校董會。就本案是否應轉介至高等法院處理，雙方均採納書面陳辭。

署理主任審裁官林美施裁定時引述雙方案情，被告一方指，一名資深老師離世後，校方隨即組成調查委員會徹查事件，並向教職員、家教會及教育局代表等85人作出查問，調查歷時4個月，接獲不少申索人的負面評價。法團校董會根據報告召開會議，以大比數通過解僱申索人。

申索方就各方面均提出爭議，包括調查委員會的組成、調查方法、結果，及委員會的獨立性等，認為報告內容偏頗；被告一方亦未能證明申索人違反合約規定，指她犯刑事罪行或嚴重失當，被告一方沒有給予改善或補償的機會，亦未有按既定的法例程序解僱她。

林官續稱，本案因應死因研訊及疫情一再押後，案件仍在訴訟初階，申索方今年再修改申索書，但內容流於散亂，其法定理據亦不清晰。本案牽涉《資助學校資助則例》及《僱傭條例》的法例詮釋等，另雙方或使用死因研訊的騰本為證據，惟研訊歷時10天及牽涉多名證人，認為本案適合在高院處理，屆時可披露更多文件，雙方亦可聘請律師處理本案。