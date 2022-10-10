本港「開心指數」創近年新高　惟具抑鬱症狀港人按年上升 (18:42)

和富社會企業「香港開心D」委託東華學院護理學院調查，在8月訪問1147名12歲以上市民，發現本港整體開心指數，以10分為滿分有6.59分，當中最開心的年齡組別仍屬55歲或以上人士，今年錄得7.16分，較去年多0.42分；最不開心的年齡組別則為12至18歲人士，開心指數只有5.93分，較去年少0.36分。和富社會企業執行董事李美辰認為，學童過去一直受到停課影響，承受壓力比平時更大，倡社會攜手關注學童需要和教學模式。

調查亦發現，在10項外在環境因素中，港人對政治及社會狀况、政府施政、整體經濟狀況、信任政府處事的滿意程度最低，平均不超過5分，但政治及社會狀況、政府施政有上升趨勢，分別較2019年3.06分及2.73分，上升至4.69分及4.55分。最高評分則為宗教共融、自然環境及居住環境，平均有5.88分。東華學院護理學院副院長林清表示，疫情開始受控及社會逐漸復常，認為結果寫實和合理地反映社會現象。

雖然整體開心指數上升，但有55%受訪者有輕度至嚴重抑鬱症狀，較去年47.1%及前年46%多。今年更有32%受訪者有中度至重度抑鬱情緒症狀，較去年多1.6%，「香港開心D」建議港人可培養自我情緒控制能力，減低抑鬱情緒。