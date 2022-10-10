警兩周拘85人涉詐騙　強調傀儡戶口持有人難免刑責 (17:14)

機場警區情報及支援組主管何鴻昇表示，上月有兩名內地人士懷疑墮入假冒官員電話騙局，損失約140萬元。事主分別接獲「衛生署職員」及「內地執法人員」電話，聲稱他們涉內地洗黑錢案，要求交款暫緩拘捕。騙徒同時製造虛假拘捕令及保密令以博取事主信任。警方經調查拘捕一名23歲女子，被捕人稱同為案中受害人，解釋為洗脫嫌疑故協助執行任務，包括編印相關拘捕令及保密令、假冒警察將相關文件交予事主。行動中，警方在其寓所發現她犯案時所穿著的衣物、假的警察委任證、拘捕令及製造相關文件的器材。

另外，警方去年接手調查一宗「低息貸款」騙案，35名事主共損失170萬元，經調查拘捕14人，年齡介乎21歲至52歲，被捕人報稱沒有固定職業，並對涉案贓款不知情，僅借出戶口。其中7人各被起訴一項「洗黑錢」罪，案件將在周二（12日）至周五於沙田裁判法院（14日）提訊。

警方新界南總區刑事部 (行動) 陳志昌警司強調警方除打擊行騙集團外，亦會針對傀儡戶口持有人執法，指「傀儡戶口持有人嘅刑責絕對唔會比詐騙集團其他成員低」，又指無論持有人知情與否，都並非免責理由。