羅健熙等5人否認理大外非法集結　被告舉手冀阻警開槍屬「文明互動」遭官質疑 (15:51)

4名被告陳重誼（70歲）、譚浩鳴（22歲）、莫德惠（38歲）及南區前區議員羅健熙（案發時36歲，下同）同否認參與非法集結罪；鄧卓儒（26歲）則否認管有物品意圖損壞財產罪及在公眾地方管有攻擊性武器罪。

辯方結案陳辭指出，控方無證據顯示各被告在何時出現現場，或何時知悉該處有人在非法集結，亦未能證明被告有動機參與；惟練官反駁，控方毋須證明被告知悉他正參與非法集會。

辯方另提及，首被告在警員舉槍時，擺手阻止警員。辯方力陳被告在混亂情況下以非暴力的方式，希望阻止警方開槍，而文明社會內警民會有互動，巿民可以用合理的方式建議警方如何執法；練官則回應指，警方當時合法執法，「我唔係話警察唔會犯法，我接納警察喺今次社會事件永遠係有改進空間」，但質疑普通巿民無權阻止警方執法。

控方則認為，各被告均有目的抵達現場，例如協助朋友、擔心理大學生安危等，「唔係真係無辜咁行過」；而各人在警方驅散時仍可從後離開，若他們無法離開，合理的推論是他們處於人群的前列，那麼他們必然知道警方已發出多次警方，及發射胡椒球彈，而他們仍身處現場，最起碼是鼓勵其他集結者。