經歷「免針紙」風波　江玉歡工聯會「分手」 (15:33)

選委會界別立法會議員江玉歡及身兼行會成員的工聯會議員吳秋北近期因當局取消「免針紙」一事開火，更影響雙方合作關係。江玉歡與工聯會最近「分手」，終止雙方在地區辦事處的合作。
律師出身的江玉歡與工聯會有兩個聯合地區辦事處，一個在北角模範邨，由江玉歡抽中且接近工聯會傳統地盤；另一個在觀塘翠屏邨，兩辦都是7月先後開幕。其中模範邨辦事處開幕時，獲政務司長陳國基、民青局長麥美娟、中聯辦港島工作部副部長王卉等見證，江也曾與同區的議員郭偉強派月餅。
江玉歡與吳秋北早前因為「免針紙」而開火。吳秋北撰文不點名稱要警惕部分議員「表演」的「猴戲」，並說新議會不是培養政治明星的舞台。江玉歡亦「對號入座」，稱會對不實指控保留追究權利。
江玉歡向本報表示，吳秋北刊登文章時從無問過她，事後也沒有道歉，認為文章描述她如同「亂臣賊子」，破壞互信，形容「看不到與工聯會再有合作空間」。據悉，江玉歡亦傾向「追究到底」，正考慮提出法律行動及要求吳秋北公開道歉。吳秋北則回應，開辦事處都是為市民服務，初衷無變，其他要講的都已在文章中表達，無特別補充。
詳細報道：
聞風筆動：江玉歡工聯會「分手」 民建聯「溫提」冷待0+0 ／文：李先知
政界私下議論紛紛，但公開無特別取態，而民建聯郭玲麗就均在江、吳兩人的facebook專頁都有讚好。