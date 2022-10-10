經歷「免針紙」風波　江玉歡工聯會「分手」 (15:33)

律師出身的江玉歡與工聯會有兩個聯合地區辦事處，一個在北角模範邨，由江玉歡抽中且接近工聯會傳統地盤；另一個在觀塘翠屏邨，兩辦都是7月先後開幕。其中模範邨辦事處開幕時，獲政務司長陳國基、民青局長麥美娟、中聯辦港島工作部副部長王卉等見證，江也曾與同區的議員郭偉強派月餅。

江玉歡與吳秋北早前因為「免針紙」而開火。吳秋北撰文不點名稱要警惕部分議員「表演」的「猴戲」，並說新議會不是培養政治明星的舞台。江玉歡亦「對號入座」，稱會對不實指控保留追究權利。

江玉歡向本報表示，吳秋北刊登文章時從無問過她，事後也沒有道歉，認為文章描述她如同「亂臣賊子」，破壞互信，形容「看不到與工聯會再有合作空間」。據悉，江玉歡亦傾向「追究到底」，正考慮提出法律行動及要求吳秋北公開道歉。吳秋北則回應，開辦事處都是為市民服務，初衷無變，其他要講的都已在文章中表達，無特別補充。

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聞風筆動：江玉歡工聯會「分手」 民建聯「溫提」冷待0+0 ／文：李先知

政界私下議論紛紛，但公開無特別取態，而民建聯郭玲麗就均在江、吳兩人的facebook專頁都有讚好。