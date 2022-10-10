私家車分銷商不再限車主到指定地點修車　競委會接納安排 (15:11)

競委會早前調查發現，分銷商施加的保用限制規定，不論私家車的保養或維修是否在保用範圍內，車主均須將私家車送往特約維修中心。若車主不依從規定，便需承擔保用失效的風險。競委會認為，有關限制或會阻遏車主在保用期間光顧獨立車房，並因而可能限制獨立車房與特約維修中心競爭的能力，令車主的服務選擇減少，最終導致保養及維修服務價格高昂。

競委會行政總裁畢仲明表示，競委會今日接受私家車分銷商的承諾，私家車車主可即時受惠，當車輛需要保養或進行不屬於保用範圍的維修時，他們可選擇光顧獨立車房，而無需承擔不在特約維修中心檢修而引致保用失效的風險，做法有助促進獨立車房與特約維修中心平等競爭，最終或能令車輛的保養及維修費用下降。

7間私家車分銷商分別為，Cartel Motors Limited、大昌行集團有限公司、Inchcape

International Holdings Limited、錦龍汽車集團有限公司、意美汽車（香港）有限公司、森那美汽車集團（香港）有限公司及宏益控股有限公司，涵蓋17 個私家車品牌：奧迪、寶馬、雪鐵龍、福特、本田、積架、起亞、Land Rover、凌志、萬事得、MINI、三菱、日產、富士、鈴木、豐田及 Volkswagen。