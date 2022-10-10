兩男認中環非法集結候判　同案六人否認控罪 (13:30)

6男2女被告案發時介乎20至35歲，首7名被告被控一項非法集結罪，一名女設計師則被控管有3把扳手意圖損壞他人財產，另4人分別被控刑事毁壞及管有物品意圖損壞財產罪。江偉文（20歲）、葉柏良（25歲）承認非法集結罪，其餘6人不認罪受審。

兩名被告承認案情指，多名示威者響應網上號召，在2019年11月13日下午約兩時半至7時半，於中環畢打街、德輔道中、遮打道干諾道中、雪廠街及皇后大道中一帶集結，部分示威者以磚頭、竹枝、卡板等物堵路，阻塞交通，其間有警員曾在干諾道中舉槍指向示威人群；部分人高呼「解散警隊，刻不容緩」、「香港人，報仇」等口號，並舉起「五大訴求」手勢，亦有人揮動「光時」旗幟。約4時半，有人在中環站D1出口縱火及塗鴉。警方約7時半開始驅散並拘捕68人，包括兩名被告。

江偉文身穿黑衣，戴着外科口罩及印有「香港加油」字眼的鴨舌帽在附近遊蕩，被拍攝到戴着手套搬運磚頭至行車路上，及與其他人合力將磚頭從一輛鐵籠車推倒在馬路上；葉柏良則身穿白衣，被拍攝到將膠欄杆搬出馬路，與兩名男子架設路障。3人隨後到中環站E出口干擾捲閘，關上出口。葉被截停時，稱較早前在附近參與集會，遇上警方掃蕩遂離開，警方繼而拘捕他。