8人涉理大衝突厚福街暴動罪成 (13:28)

被告學生何可珊（20歲）、婚禮策劃師楊淑珍（29歲）、學生許卓玲（20歲）、廚師梁展榮（34歲）、無業張啟鏗（24歲）、推銷員李駿軒（20歲）、學生彭紹軒（21歲）及廚師何國棟（23歲），均被裁定一項暴動罪。何國棟另被裁定一項管有物品意圖損壞財產罪。

辯方較早時稱，被告為無辜途人，因混亂驚慌遂跟隨他人躲避。李官裁決時指，何可珊、楊淑珍、許卓玲、梁展榮及張啟鏗於凌晨3時身處唐樓的梯間或天台，不可能是「路經此地」。李官續指，上述5人分別在未有疫情時配戴口罩、護目鏡，攜有口罩過濾棉，生理鹽水、「TG Resolve咽痛飲」的粉末沖劑、急救用品及防火手套。其中，梁穿着手套被驗出易燃有機溶劑。他們是有備而來，並匿藏於唐樓內。

至於李駿軒、彭紹軒及何國棟在暴動範圍街巷被截停，李的手套染有易燃有機溶劑，他帶了打火機但沒有香煙。彭則用望遠鏡監視警方，在圍捕時脫下口罩，及後附近有手推車爆炸。

而何國棟曾在手推車縱火，並管有鎚、扳手和手鋸等物品。他在手機信息稱不欲對理大內朋友坐視不理，否則「一世抬唔頭做人」，李官指他懷着一股主觀熱血，望營救理大內的人。