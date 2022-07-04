本港現BA.2.75新變異病毒株　高拔陞稱已留病床應對新冠及冬季流感夾擊 (15:53)

被問到本港冬季或受新冠及流感夾擊，公營醫療系統會否受更嚴重的影響，甚至期間不應放寬入境檢疫至「0+0」，高拔陞指要視乎整體疫情走勢、疫苗接種率及會否再出現新變異病毒株。他稱，根據以往經驗，流感高峰會在1至3月出現，求診數字則在農曆新年後增多，預計對公立醫院非緊急服務影響不算大。他續指，本港過去兩年沒出現流感大爆發，因此市民抵抗力較差，醫管局已預備病床作應對新冠病毒及流感夾擊。他補充，公立醫院非緊急服務仍未能恢復至疫情前水平，主因非疫情影響，而是過去兩年醫護流失嚴重，例如麻醉科醫生及手術室護士，需時恢復。

對於「大灣區醫療人才交流計劃」，高拔陞稱第五波高峰時內地安排醫護到亞博館協助照顧新冠病人，病人及兩地醫護都有得益，期望加強兩地合作及交流，互補不足。被問及會否考慮讓參與計劃的內地醫護長期留港幫忙，高拔陞認為要先讓內地醫護了解更多本港醫療體系運作，冀他們日後可在亞博館以外的地方幫忙。