警搗詐騙集團拘12人 年齡最細15歲 (14:11)

新界南總區刑事部總督察伍文豪指，警方破獲81宗「低息貸款」騙案，涉340萬元。針對此類騙案，騙徒會假冒銀行職員隨機致電市民，聲稱可提供低息貸款，但需繳交貸款額一成作保證金。騙徒其後再假扮銀行或律師樓職員，指示有興趣借貸人士將1萬至27萬元的款項存至指定帳戶。而針對「猜猜我是誰」則有14人受騙，共損失110萬元，他們年齡介乎56至59歲，騙徒致電事主並聲稱為其親友，以被警方扣留急需保釋金為由行騙。

警方經調查鎖定該個活躍本地的犯罪團伙，昨午待集團成員向83歲婆婆收取保證金時展開執法，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕兩名本地男子，同時再在全港多拘捕10人，包括骨幹、協助收取騙款等工作的「跑腿」等。行動中，警方搜查位於旺角的工廈單位，相信是集團招募傀儡之用。單位內警員檢獲兩支氣槍、兩支鐵通、3把鐵鎚、涉案曾使用的支票簿及少量毒品，當中一名十七歲男童涉嫌「管有仿製槍械」、「藏有攻擊性武器」及「藏毒」被捕。

行動中，警員共檢獲兩部電腦、18部手提電話、10張銀行卡及一部點鈔機及7萬元現金。警方指是次行動檢獲的武器將作檢驗，其用途仍有待調查。

警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年；而根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪，可處罰款500萬港元及監禁14年。