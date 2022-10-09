陳茂波指港股成交額高新加坡20倍 毋須妄自菲薄　 (14:01)

陳茂波表示，隨著環球經濟衰退風險增大，多間海外主要市場央行同步大幅加息；市場競爭變得更尖銳激烈，不同經濟體加強搶企業及搶人才；逆全球化帶來的變數，都為本港金融市場帶來挑戰。不過，他稱在國家的堅實支持、「一國兩制」的獨特優勢下，本港未來是機遇與挑戰並存，機遇大於挑戰。

陳茂波指，金管局將聯同金融學院於下月2日舉行的「國際金融領袖投資峰會」翌日，增辦一場「國際投資對話」研討會，邀請了多位來自不同類型的環球資產管理機構的重量級人物，包括傳統長倉基金、老牌私募基金、基建融資專家、大型對沖基金等。政府亦逐步恢復海外出訪活動，希望盡快加強宣傳香港的發展機遇與潛力，說好香港故事。

陳茂波亦力撐抵港人士的「0+3」安排，指這是在風險可控的前提下大大減低了跨境出行的不便，有助恢復國際社會對香港作為對外開放。