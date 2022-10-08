免針紙爭議發酵　吳秋北不點名批「猴戲」　江玉歡反駁：保留追究權利 (22:58)

吳秋北在文中指，香港一直有種歪風就是「出位」，而按道理在落實愛國者治港後，這種「猴戲」應不復再，直指近日有部分議員的「表演」不得不引為警惕，又說新選舉制度的優越性在於選賢任能，非以「make noise」（製造噪音）論英雄；又稱愛國者治港原則下，議會應更講求團隊精神，為共同的目標努力，而非打個人賽，「議事廳更不是培養『政治明星』的舞台」。

江玉歡晚上發文反撃，她說作為一個代議士，首要任務是協助政府審議法案、監察財政和將市民聲音帶進議會，「難道作為一個議員，為民在民生事項發聲就是『猴子』？」她強調自己不是靠嘩眾取寵，而是靠市民真實的反映和視察民情民意，「將民意如實反映，協助政府改善施政，這難道需要一個莫須有的罪名嗎？」本身是律師的江玉歡表示，影射別人作𤠣子在別的城市經常成為誹謗案的題目，她會保留一切追究的權利。

江玉歡及吳秋北今年7月在北角聯合開設地區辦事處，當時吳秋北形容江玉歡是「好拍擋」，又感謝中央「完善選舉制度」，令兩人有機會合作，政務司長陳國基亦有出席開幕儀式。