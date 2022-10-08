新冠疫情｜本港新增4900宗新冠陽性　第五波死亡人數破萬 (16:45)

295宗輸入個案當中，150宗為機場檢測樣本陽性，105宗為第1至3日樣本陽性，37宗為第4至7日樣本陽性，餘下3宗為在檢疫中心期間樣本陽性，料為輸入個案密切接觸者。

至於死亡個案則新增13宗，令第五波疫情以來累計死亡個案破萬宗，有10002宗，疫情以來累計死亡個案有10215宗。

新呈報的13宗死亡個案涉及7男6女，年齡介乎71歲至99歲，當中有2人來自院舍，7人已完成3針疫苗接種，3人打了兩針，兩人打了1針，1人沒打針。

截至今日中午，中心建議3間學校、共涉及3班班級須停課一周。至於殘疾人士院舍則新增5宗個案，來自2間院舍，25名院友列為密切接觸者；另外新增3間安老院舍呈報陽性個案，涉及4名院友，有6名院友列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍包括：

1、福安老人院有限公司（深水埗醫局街235-249號）

2、萬福老人院（沙田小瀝源村南約香港沙田3號及6號全幢）

3、長春8號（九龍馬頭圍道104至112號）

呈報陽性個案的殘疾人士院舍包括：

1、仁濟醫院何德心伉儷輔助宿舍（上水新界上水祥龍圍邨服務設施大樓）

2、香港盲人輔導會賽馬會欣康樓（元朗元朗安寧路169號）