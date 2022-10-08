調查稱近六成IT業員工考慮轉工　大部分因缺發展新機會 (15:20)

協會於今年8月以電子問卷方式訪問了300名IT從業員，57%受訪者稱正考慮轉工，當中逾半稱有感公司缺發展新機會，約6成半人任職公司今年內沒擴充甚至縮減IT僱員規模，近4成稱其任職公司IT僱員佔比不足一成。

協會理事長李廣宇指，本港最缺從事數據分析的IT人才，調查中僅6%人從事相關工作，因大數據是大勢所趨，不少企業對此類人才需求大，企業感難請人下或索性把整個IT部門遷移至新加坡、菲律賓等地，扼殺整個業界生存空間。李又說，初創及中小型科技公司在港發展機會亦受限，現時大多政府科技項目由大型科企公司承包，再判上判分予中小企處理，中小企難從中獲利，建議政府增聘項目經理及架構師，由當局負責將科技項目拆件，廣招不同規模的科企接辦，提供更多工作機會。

協會理事杭俊彥表示，調查中不少人因發展機會少考慮或傾向到大灣區發展，政府有必要設法改善本地IT業生態挽留人才，支持政府短期內透過引入外地人才填補空缺，先「做大個餅」，改善IT業前景，現時IT行業有約11萬個從業員，料需多一倍才可改善短缺，冀政府盡快透過引入人才及加強本地培訓，於5年內達成相關目標。