警新蒲崗及觀塘連搗無牌酒吧 拘41人最細僅13歲 (14:05)

東九龍總區反三合會行動組聯同機動部隊人員根據線報及經深入調查後，今日凌晨約一時展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查黃大仙六合街二十三號一個工業大廈單位，搗破一間無牌酒吧。行動中，一名29歲姓張男酒吧負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。酒吧內共15男10女，年齡介乎13至37歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。他們亦涉嫌違反「限聚令」被票控。行動中共檢獲約71枝啤酒及11支烈酒，總值約6000元。

另外，東九龍總區特別職務隊、機動部隊人員昨晚亦於觀塘偉業街搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，一名30歲本地男子及一名40歲本地女子，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。他們同時涉嫌違反防疫規例第599F章，人員會向他們作出檢控。11名本地男子及2名本地女子，年齡介乎23至45歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。