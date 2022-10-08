施政報告將闡述人才政策 議員倡予全方位生活配套 (15:40)

出席同一節目的經民聯立法會議員林健鋒稱，已向李家超提出吸引人才及通關等方面的建議。他認為當局在簽證、稅務、房屋、教育都應有全方位的配套政策，涵蓋衣食住行，以吸引並留住人才。

科技創新界立法會議員邱達根在同一節目表示，本港科技界未來10年人才缺口達10萬，上中下層科技人才均短缺，又指吸引科技人才最重要的是要發展產業深度，即有足夠的工作機會，創業環境亦十分關鍵，盼有更多的創業支持計劃，而良好的居住環境能讓來港人才產生歸屬感。

根據衛生防護中心數據，本港實施「0+3」檢疫安排後輸入個案升幅明顯，加上近期新加坡出現新變異病毒株Omicron BA.2.75，被問及進一步放寬至「0+0」是否要推遲，林健鋒表示，現時要做好防疫措施，不能一味要求放寬至「0+0」，實施免檢疫未必能使本港經濟復常，和內地通關亦非常重要。