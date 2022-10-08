高拔陞稱若本港出現BA.2.75或會社區傳播　當局有措施應對 (14:41)

高拔陞今日（8日）在商台《政經星期六》稱，當局留意到海外如新加坡出現新變異毒株Omicron BA.2.75，本港亦錄得相關的零星輸入個案，預料BA.2.75或會有社區傳播。他又指，根據外國數據顯示，感染BA.2.75的臨牀反應與BA.5相若，但暫時未有大量數據可供參考，當局會密切留意情況。

他亦表示，醫管局有作積極準備，以應付新變異病毒株爆發，包括屆時會增加指定診所、提供視像診症及送藥服務等，又稱若本港受到新冠疫情及流感的雙重夾擊，醫管局會作多重準備，例如加強與私家醫院合作等。

高拔陞：難預計流感高峰期 應盡快接種流感疫苗

至於冬季流感，高拔陞表示難以預計高峰期，而市民特別一老一幼，他們免疫力較低，幼童在過去3年未曾接觸過流感，擔心一旦感染後嚴重個案會增加，呼籲市民應盡快接種流感疫苗，又指接種後需最少兩周產生抗體，稱「愈快打愈好」。

新界東醫院聯網家庭醫學部部門主管梁堃華說，流感疫苗所產生的抗體可維持6至9個月，重申新冠與流感疫苗同時接種為安全，建議盡快接種疫苗。