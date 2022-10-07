前空姐無打針被解僱　入稟勞資審裁處向國泰申索　官稱或無權處理押後審 (19:02)

兩名申索人為鄺祺淇及葉家寧，二人早前連同鄭潔瑩向國泰索償近9.2萬港元的薪金賠償，但該申索早前已撤回。鄺祺淇及葉家寧現再提申索，要求復職。

申索方引用《僱傭條例》第32A（1）（a）條，提到條例賦予僱員利益或保障，但當僱主令該些利益減少，繼而解僱該僱員，僱員可引用條例向僱主獲得補救。審裁官認為此屬民事侵權下的申索，「我地（勞資審裁處）無權處理」，若果申索方堅持申索，勞資審裁處會基於無司法管轄權判申索方敗訴，問申索方會否考慮將案件轉介至更高級的法院。申索方表明不會轉介，但會提出僱主在未經她們同意下，在僱傭合約增加條款。

審裁官聞言稱「公道啲，佢有更改條件咩？有話要打針咩？」，申索方解釋，合約條款指明要符合工作手冊，即需要接種疫苗。國泰代表確認在飛航安全手冊曾加入此條件。審裁官表示，公司要求僱員接種疫苗，「你有權打定唔打，法庭尊重既」，申索方現階段毋須詳述，但在審訊時必須證明僱主如何、何時更改合約條款。