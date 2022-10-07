少女去年七一藏鎅刀自辯稱只欲欣賞風景　警指被告當時「唔敢望我哋」 (18:52)

女警陳鳳珊供稱，當日在銅鑼灣巡邏，晚上10時許，接獲上司通知崇光百貨外有同僚受傷，奉命到記利佐治街附近圍封。陳稱，圍觀人數愈來愈少，看到被告及一名男子交談及有眼神交流，「但唔敢望我哋」，兩人長期逗留封鎖區外圍，被告抱著一隻狗玩偶，懷疑她藏有攻擊性武器，故與另一名女警戴順卿向被告搜身，在其斜揹袋中搜出一個「香港」字樣的小袋，裡面則有一把鎅刀，遂拘捕她。

案件表證成立後，被告朱倩欣（現19歲）出庭自辯。她供稱，5月尾至6月頭與母親發生爭執，經社工介紹到灣仔「卓軒旅舍」暫住。由於旅舍的洗衣費昂貴，故買了番梘洗衣，並問父親取了家中的鎅刀，方便把番梘切碎，她其後在6月底搬回家中，亦沒有執拾小袋。朱續稱，當日與弟弟及表妹到銅鑼灣看電影及到宜家傢俬逛街，並買了狗玩偶及蠟燭，家人其後先行離開，她則留在銅鑼灣欣賞風景及人流。

控方盤問稱，被告可在其他街道觀察，無必要留下，質疑她是觀察警員的工作，被告表示不同意，且她喜歡萬裏挑一的感覺，可以欣賞各人的舉動及警方的步姿。控方又向被告指出，她攜有鎅刀是有意圖傷人，她則稱當時不知道藏有鎅刀。