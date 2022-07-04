政府指疫情踏入平台期惟憂冬季受流感新冠夾擊　籲打齊流感新冠疫苗續戴口罩 (18:31)

歐家榮亦指，今年冬季流感病毒將再次活躍，由於本港在過去兩年實施口罩令和社交距離措施，流感病毒並未在本港大規模傳播，令市民對流感病毒的免疫力下降，且近兩年出生的幼兒或可能從未接種過流感，擔心一旦感染，嚴重個案會增加。歐家榮呼籲市民盡快接種流感疫苗及新冠疫苗，並稱科學委員會認爲同時接種兩種疫苗亦安全。

被問到會否再效放寬入境檢疫措施，歐家榮表示，措施實施後抵港人士有上升，輸入個案亦有明顯上升，約有3%個案由機場核酸檢測中找出，檢測陽性比例比早前高，但相信現時防疫措施有效防止新冠病毒社區傳播，當局會繼續觀察疫情走勢。至於社交距離措施，當局會密切留意疫情發展，適時會檢視及調整相關措施。

醫管局：公院逾8成非緊急服務已恢復 有信心可以應付新冠疫情及流感的雙重夾擊

醫管局表示，過去7日入院人數處於平穩，將逐步恢復已暫停服務，公立醫院已恢復逾8成非緊急服務，包括非緊急手術，其中內窺鏡服務已完全恢復服務，而專科門診亦增加診症名額，醫管局會繼續密切留意情況，再逐步調整其他非緊急服務。

醫管局亦公布，由下周四（13日）起將實施第二階段的探訪安排，進一步擴展至急症及專科醫院及病房，涵蓋38間公立醫院。其中感染風險較低的病人，包括60歲或以下及60歲以上、已接種兩劑新冠疫苗的患者，可安排每天探訪一小時。而65歲或以上、未有接種新冠疫苗的高風險患者，則可安排一周內2次一小時探訪，而所有探訪人士須提供48小時內的核酸檢測陰性結果證明。

醫院管理局總行政經理李立業表示，擔心新冠疫情加上冬季流感高峰期，有機會出現反彈，醫管局會積極準備，包括已制定病床調動計劃及維持與私家醫院合作等，稱即使本港受到新冠疫情及流感的雙重夾擊，當局亦有信心可以應付。