「私了」律師案被告指警要脅「拉埋女友」、提「劇本」籲合作　警否認 (16:29)

被告唐健帮（32歲）否認暴動及有意圖而傷人罪，其餘3人早前經認罪協商，承認非法集結及有意圖而傷人罪。控方指唐健帮在警誡下承認曾襲擊陳子遷，辯方則爭議被告沒有招認犯案，展開「案中案」處理口頭招認及警誡會面片段能否呈堂。

庭上傳召拘捕被告的余姓偵緝警員739，他供稱前年6月30日，偕警員11767、13153及警長34162到慈正邨拘捕被告。辯方指出他在截停被告時不發一言，上前捉住被告的頸項，要求被告合作，否則「連你女友都一齊拉埋」。余今在庭上回應「我無咁講，不同意」，亦否認他沒有警誡被告。

辯方續指，被告在會面室向警方稱不記得案發當天去過哪裏，惟余稱「我講個劇本俾你聽，你同我認咗佢，我就試下同阿sir講，搵條再輕啲嘅控罪告你」，亦不准被告聯絡家人及律師，及說「搵咩律師啫，我哋夠晒料做你」。

警員其後要求被告承認參與當日的遊行，破壞禮頓道的店鋪及傷人，被告回應「我無打人」，警長34162則稱若被告沒有使用武器傷人，控罪會較輕，予他時間考慮。余帶被告去洗手間時，着被告稍後錄影會面時「知道應該點講啦，點樣告輕啲，坐少啲，你明㗎啦」，余繼續否認。審訊下周一（10日）續。