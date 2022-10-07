男學生「大三罷」日於街頭藏鐵筆噴漆認罪候判 (15:56)

辯方求情指，案發時被告林鴻日 （現17歲）的祖父離世不久，他受到社會事件衝擊，思想變得偏激，加上父母忙於工作，未有給予正面指導，故此犯下本案。

辯方續指，被告過往背景良好，曾就讀本港傳統名校，獲師長撰寫求情信支持，不論是學業成績表，抑或被告以英文親撰的求情信，都可見到其強項是英文。辯方又提到被告被捕當天，正在機場準備赴馬來西亞讀書，現因本案而暫停就學，但他一直無放棄學業，更立志成為演員，希望「帶畀人歡樂」。

辯方強調被告有悔意，亦無證據顯示他曾使用涉案物品，冀法庭先索取感化及更生中心報告，惟黃官認為控罪嚴重，不宜索取感化報告，但會為他索取教導所、勞教及更生中心報告。

案情指，案發當日下午近1時半，至少50名身穿黑衣的示威者在彌敦道與亞皆老街集結堵路，致該處交通癱瘓，示威者其後沿深水埗方向前行，下午2時許，警員見到被告身在堵路人群之中，展開驅散行動，並在醫局街截停被告，在他身上搜出一支長約30厘米的鐵筆及一罐黑色噴漆，被告同日被捕。