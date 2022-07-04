國泰認底薪9100元聘初級機艙服務員　指配合津貼假期具競爭力信九月至今接過千申請 (15:14)

毛潔瓊承認，現時機艙服務員薪酬與以往不同，但認為仍有吸引力，舉例指有21日年假，形容是「唔錯嘅安排」，又稱「好多加入航空公司嘅朋友都係有熱誠」，相信大家會著重國泰「為市民服務、為香港作出貢獻」的意義。她指， 9月至今已經收到過千份機艙服務員入職申請，形容反應熱烈，今明兩日會安排約200場面試，其後亦會繼續招聘，成功獲聘者會獲安排7周的有薪培訓，培訓期間薪酬約萬多元。

有信心年底前恢復疫前3分1運力

對於國泰機師工會昨發聲明指機師人手不足，國泰企業事務總經理黃文傑指，現時國泰約有6000名機艙服務員及2500名機師，運力約為疫情前16%，強調現時有足夠人手營運目前運力。黃指，提升運力為重中之重的首要任務，公司將陸續調配3成正停泊外國的飛機回港，「非常有信心」至年底有足夠人手恢復疫前3分1運力，未來18至24個月目標聘請約4000名前線員工，包括2000名機艙服務員及700名機師，形容「為未來復常去舖路」。

至於重聘已離職員工方面，黃指，現已有約300多名機師「回巢」，9月起已有100多名機艙服務員重返國泰，目前亦正處理數百份「回巢」申請，基於現時招聘職級為初級機艙服務員，故即使有經驗舊員工入職薪酬亦為「新人價」。被問到以「新人價」請舊人是否適合及有吸引力，黃稱公司會尊重舊員工決定，未來不排除開放其他職級招聘。