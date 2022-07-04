MIRROR演唱會事故｜主辦單位稱事件後「好像選擇了沉默」　因正等調查結果　否認聘廉價團隊 (14:59)

主辦單位今午發表五點聲明，形容事件對公司整個團隊及MIRROR都是沉重打擊，對於事故對MIRROR歌迷及社會大眾造成的困擾，當中的歉意與難過屬「難以筆墨」；又解釋這段日子沒有不斷對外交代，「好像選擇了沉默」，主要希望待政府專家小組及各部門的調查有最終結果，及專心照顧傷者需要。由於得悉調查工作已接近尾聲，冀在有限的空間下交代更多資料。

聲明指內部已從不同細節搜羅資料，包括是次演唱會的籌備流程及安排、提交予相關機構的文件及現場檢查報告，及曾建議的額外安全措施等。內文又提到，事故發生後主辦單位與三位受傷舞者，包括李啟言、張梓峯和羅德智及其家人聯繫，以提供各方面適切的支援；又稱會汲取經驗，兩個月以來已展開內部工作流程的檢視，諮詢專家及第三方意見以提升工作環境規格。