議員追問小學何時回復全日課堂　蔡若蓮僅稱正爭取復常 (13:32)

現時小學維持半天面授課。中學目前全日返學門檻為90%學生打兩針，下月1日起上調至3針，蔡若蓮稱現階段300多間中學恢復全日面授課。

民建聯議員郭玲麗指，隨小學生接種率漸逐提升，加上高小學生為銜接升中，尤其有學習需要，追問局方有否復常時間表，讓小學恢復全日返學。議員鄧飛亦指，政府已放寬不少社交距離措施，家長和教師對小學恢復全日課有所預期。

社福界議員狄志遠指，仍有家長不願意帶子女接種，「家長仲問緊，5年後、10年後，會否有（接種新冠疫苗）後遺症呢？」他認為不可以忽略家長的憂慮，又質疑在勸服不到家長的情况下，局方繼續保守地檢視接種率是拖延時間，批評局方原地踏步，希望當局考慮突破方法，讓小學全日復課。

蔡若蓮回應小學可否放寬至可全日返學時，稱局方正在「爭取恢復正常」，未交代時間表。她強調小學生年紀小，防疫工作要加倍小心，正密切留意情况，與學界、專家商討，平衡安全和學生學習後，「會謹慎和循序漸進地朝復常目標進發」。