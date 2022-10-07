鐘錶收藏家吳立基逃稅逾82萬罪成還押候判 (12:18)

資深鐘錶收藏及鑒賞專家吳立基涉嫌於2003年至2014年期間，在12份報稅表中漏報其名下公司的營業額，及在3份報稅表中漏報其所持停車位的租金收入，涉及逃稅逾82萬港元。吳立基否認全部15項蓄意意圖逃稅罪受審。區域法院暫委法官周燕珠認為，被告清楚知道車位租金必須報稅，卻強行說不知道，還推搪會計沒有過問，「明顯蓄意隱瞞事實」，今（7日）裁定他15項罪名罪成。案件押後10月21日判刑，其間被告須還押。
周官在判辭中總結，辯方解釋被告吳立基（59歲）認為「名錶傳奇」雜誌的銷售收入，在扣除發行費後，淨收入近乎零甚至是負數，故在報稅時沒有將銷售收入計算在內。周官則認為，「名錶傳奇」必然有銷售量，才會吸引著名品牌集團落廣告，被告指雜誌幾乎沒有收入的說法，「不單止毫無憑據，亦令人難以信服」，同時反映被告計算的總收入錯誤，蓄意漏報實際的營業額。
至於涉及漏報車位租金收入的3項控罪，周官認為被告有大專學歷，自1986年起工作，案發時年約50歲，每月直接收取約2000元車位租金收入，「怎會不知道車位租金要申報」，被告顯然是蓄意連續3年瞞報收入，而非不知道需要申報租金收入，故裁定他罪成。
辯方求情時透露，被告在2015至18年，已向稅務局歸還205萬元，遠超於控罪涉及的80多萬元；稅務局自2013年向被告查詢報稅問題，2015年曾搜查被告的住所，直至被告被捕及受審，纏繞被告9年，雖然沒有基礎指控方延誤檢控，但案件為被告帶來不少精神壓力。
辯方續指出，被告無案底，在鐘錶業界有相當地位及貢獻，自2005年受品牌及政府邀請出席講座，過往有良好品格，本案案情亦相對輕微，望法庭從輕發落。