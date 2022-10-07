鐘錶收藏家吳立基逃稅逾82萬罪成還押候判 (12:18)

周官在判辭中總結，辯方解釋被告吳立基（59歲）認為「名錶傳奇」雜誌的銷售收入，在扣除發行費後，淨收入近乎零甚至是負數，故在報稅時沒有將銷售收入計算在內。周官則認為，「名錶傳奇」必然有銷售量，才會吸引著名品牌集團落廣告，被告指雜誌幾乎沒有收入的說法，「不單止毫無憑據，亦令人難以信服」，同時反映被告計算的總收入錯誤，蓄意漏報實際的營業額。

至於涉及漏報車位租金收入的3項控罪，周官認為被告有大專學歷，自1986年起工作，案發時年約50歲，每月直接收取約2000元車位租金收入，「怎會不知道車位租金要申報」，被告顯然是蓄意連續3年瞞報收入，而非不知道需要申報租金收入，故裁定他罪成。

辯方求情時透露，被告在2015至18年，已向稅務局歸還205萬元，遠超於控罪涉及的80多萬元；稅務局自2013年向被告查詢報稅問題，2015年曾搜查被告的住所，直至被告被捕及受審，纏繞被告9年，雖然沒有基礎指控方延誤檢控，但案件為被告帶來不少精神壓力。

辯方續指出，被告無案底，在鐘錶業界有相當地位及貢獻，自2005年受品牌及政府邀請出席講座，過往有良好品格，本案案情亦相對輕微，望法庭從輕發落。