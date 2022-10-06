流動採樣站「常規化」　全港設85檢測點組社區檢測網絡 (18:54)

政府亦延長並劃一社區檢測中心及檢測站服務時間，32個室內或有蓋的社區檢測中心開放時間為每天早8時至晚上8時。除灣仔修頓游樂場、觀塘秀明道公園等使用量較高的社區檢測站外，其他室外社區檢測站和愉景灣社區會堂社區檢測中心開放時間均為早上10時至晚上8時。

而自費檢測安排亦有變動，10月下旬起，85個社區檢測中心及檢測站的自費檢測服務將分成兩級制。兩級服務為「標準自費服務」和「特快自費服務」，兩者的收費上限分別為150元和240元，發出核酸檢測結果證明的時限分別為24小時和12小時。此外，11月初起，預約服務將陸續擴展至涵蓋全部85個社區檢測中心及檢測站。

新措施同時包括安老院及護養院員工等特定高風險人士設立「綠色通道」，減少他們於社區檢測中心及檢測站的輪候時間。當局還表示，11月起屬「願檢盡檢」範圍者必須經「安心出行」登記並有專屬「檢測登記碼」，方可接受免費檢測。

當局還決定負責營運社區檢測中心及檢測站的承辦商增至14間，相信有助進一步強化本港的社區檢測能力，增加檢測量。