印傭受虐兩年患PTSD失15%工作能力　入稟向僱主索償逾93萬　 (15:55)

原告Kartika Puspitasari今由大律師余珮詩代表；兩名被告為戴志偉及其妻區玉珊，今沒有到庭，亦沒有法律代表。

原告方表示，Kartika於2010年10月入住被告的寓所，至2012年10月逃走之前，一直受到持續襲擊和虐待，造成身上45處新傷舊患。原告方又指，精神科醫生診斷Kartika患上創傷後遺症（PTSD），「終生不會徹底根治」，應獲發3年病假。故此，原告方要求被告支付醫療費用，並支付3年病假的薪金。

除了身體及精神傷害，原告方指Kartika在港工作兩年間甚少外出，明顯被剝奪放假的權利，導致精神壓力大增。此外，女被告曾以𠝹刀傷害Kartika，並剪去其頭髮，令Kartika自尊心受創。原告方要求被告支付加重傷害性賠償，以彌補額外的傷痛。

原告方要求被告賠償逾93萬元，包括疼痛及痛苦賠償50萬元、加重傷害性賠償18萬元、審訊前收入損失約38萬元，以及﻿﻿﻿﻿﻿未來的醫療費用約10萬元等。聆案官聽畢陳辭，押後至12月15日作賠償額裁決。

亞洲移居人士聯盟發言人在庭外表示，雖然兩名僱主已經入獄，但Kartika未獲全額賠償，「完整的公義尚未被彰顯」。