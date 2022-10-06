八名食環首席小販管理主任涉優待36名應徵者　遭廉署起訴 (15:47)

廉政公署今（6日） 落案起訴一名現任及七名時任食環署首席小販管理主任， 涉嫌在「2019年助理小販管理主任招聘」中， 未有遵從政府公務員聘任政策，優待某些應徵者， 被控串謀公職人員行為失當。各人獲准保釋，下周一（10日） 在東區裁判法院應訊。

8名被告年齡介乎59歲至64歲， 分別為署理首席小販管理主任羅世華， 及7名首席小販管理主任李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、 鄧永平、黃偉雄及陳江松。除黃偉雄外，其他人案發後已相繼退休。 署方於2019年舉行助理小販管理主任招聘， 接獲逾5000份求職申請。 當中約2100名應徵者獲安排於同年7月和8月參加遴選面試。 除陳江松外，其餘7人均為遴選小組成員。

控罪指8名被告涉嫌於2019年7月11日至8月20日期間， 一起並與他人串謀，使各被告及上述招聘的其他遴選小組成員， 身為公職人員在擔任公職期間，或在與擔任公職有關情况下， 無合理辯解或理由，故意作出失當行為， 涉嫌未有完全遵從政府的公務員聘任政策。公署調查發現， 有應徵者或其親友把他們的面試時間表， 轉發予包括被告的署方人員，使被告傳閱某些應徵者的時間表， 而得以優待共36名應徵者，部分應徵者的遴選面試分數疑獲上調。

廉署早前接獲貪污投訴展開調查，並按律政司法律意見落案起訴。 食環署已將2019年7月至8月遴選面試的結果作廢， 並安排應徵者於同年11月參加另一輪遴選面試。