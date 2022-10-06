入銀龍冰室無人理會遂叫光時口號引打鬥　男子認罪判罰1000元 (15:37)

控方庭上表示，被告吳偉雄（47歲）有7次刑事記錄，其中兩次與暴力相關。辯方求情時指，該兩次暴力事件均發生在20多年前；至於案發時被告在餐廳內不被侍應理會，他等候了約10分鐘，一時氣憤和為了取得注意，才大聲叫喊，他當時遭涉案夫婦一同施襲。辯方又稱，被告因案件失去原本工作，現職建築工人，月入約為2至3萬元。

案情指出，被告吳偉雄與涉案夫婦，即汽車技術員盧紹聲（50歲）及文員陳燕珊（49歲）並不相識。案發於今年3月3日，被告在石籬購物中心第二期銀龍冰室沒有侍應招待，故高叫「光時」口號。盧不滿被告滋擾，遂推被告肩膊。被告則把盧推到桌上，拳打其頭部兩下，陳見狀多次擊打吳的頭和背部。三人遭現場人士分隔，再被警方拘捕。

被告在警誡下稱「佢過嚟打我，我先自衛還手打返佢」，而盧表示因被告叫「光時」口號才施襲，陳說是擔心丈夫受傷才出手。3人拒絕送院治理，警員留意到被告上唇擦傷，盧的臉部及陳的手指亦有擦傷和瘀傷。