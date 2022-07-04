情侶2019年國慶攜生理鹽水沙田被捕稱正往行山　官指說法違常理判二人暴動罪成 (13:44)

男被告為高級文憑學生謝浩綸（20歲），女被告為牙醫助護熊詩婷（19號）。男被告早前自辯稱，他於沙田一間食肆兼職，當日與女被告結伴行山，短暫休息後步行往沙田上班。男被告表示，獅子山隧道公路附近有人受傷，他將身上的生理鹽水借予傷者，並從一男子手上獲取防火手套等，後來被警員拘捕。女被告的自辯說法相似，表示沒有留意警方佈防，不知道現場發生暴動。

法官謝沈智慧批評，兩名被告的自辯解釋違反常理、難以置信，拒絕接納兩人的供辭。法官舉例指，男被告供稱一旦工作受傷，要使用生理鹽水清潔傷口，但其任職的食肆附近有連鎖零售店，急救用品隨手可得，而且兩人結伴行山，並不需要使用8支生理鹽水。

法官又指，女被告供稱被大樹阻擋視線，不知道現場發生何事；不過，片段顯示現場曾發出巨響，煙霧瀰漫比大樹更高，「除非完全失去視覺、聽覺同嗅覺，先會唔知道發生何事」。法官形容，涉案暴動極為暴力，兩名被告在暴動核心逗留，男被告被捕時亦向記者大叫名字，明顯是示威者常見行為，裁定兩人暴動罪成。

辯方求情指，男被告在暴動沒有領導角色，而女被告在護理學院成績不錯，曾登上「院長榮譽錄」（Dean List）。案件押後至11月30日判刑，其間兩人須還押。