養和引入新技術　4年監測逾百白血病患者病情　冀擴展應用至固體癌症 (13:17)

醫院綜合腫瘤科中心主任梁憲孫解釋，白血病患者接受治療後，體內仍可能殘留微量癌細胞（MRD），導致相關患者出現復發並令治療失敗，而傳統顯微鏡檢測方法靈敏性及準確度不夠高，醫生無法掌握病人是否已經完全康復，ddPCR的靈敏度及解析度則較傳統PCR檢測方法高100倍，讓醫生可更細緻掌握殘存微量癌細胞的數據，有助監測化療或標靶藥的效用或及早偵測復發徵兆。

養和醫院2018年引入相關技術，因應患者體內變異基因的種類，為患者度身設計檢測試劑、制定個人化治療，以準確追蹤及鎖定其罕見突變基因，至今已為118名白血病患者監測病情變化，當中曾發現慢性骨髓性白血病患者對標靶藥有抗藥性，及時轉藥後在半年後已達深度緩解。

馬紹鈞補充，養和過去幾年在ddPCR技術累積不少經驗，未來將研究在淋巴癌、其他固體癌症如肝癌、乳癌等採用同一技術，現時進度樂觀。