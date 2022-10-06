前警員涉多次逼兒子自瀆囚48個月　官批荼毒兒子有必要嚴懲 (12:49)

被告FSL（現47歲）於1998年至2019年任職警員，翌年被正式革職。

法官李運騰判刑時引述X的創傷報告稱，X於2018年無法忍受被告的操控，翌年年初揭發被告的不當行為，並明白到以往發生的事，對此感羞愧，對色情片感到嘔心，X因而把憤怒的情緒向他人發洩。另李官引述被告的背景提及，他有妄想症的病史、曾中風，另他任職警員時因擅離職守，被禠奪退休福利，被視為棄職者。

庭上另揭被告任警員時因擅離職守被禠奪退休福利

李官續稱，X當時約12歲，心智未成熟；被告當時44歲，為成年人及X的生父，負有教育及管教的責任，但被告未有以身作則，及樹立正面的榜樣，耽於聲色，一再無恥地犯下令人作嘔的猥䙝行為，更教唆兒子一同自瀆。被告自甘墮落，更荼毒兒子，禍延下一代，扭曲兒子的性觀念，或影響他與異性建立關係的交際能力；被告又以藤條威嚇X，罪責更重。李官又指，不能忽視本案對Y的傷害，認為有必要嚴懲被告。

李官提及，被告案發時為警員，雖然他未有利用職權犯事，但他持續犯案，作出令人震驚、厚顏無恥的事，違反警員責任及公眾信任，就每項控罪加刑3個月。雖然被告有妄想症的病史，但沒有證據與本案有關連，沒有任何求情理由；至於被告曾中風，李官相信懲教會作出適合的安排，部分刑期經同期執行後，4罪判囚48個月。