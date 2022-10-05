警放蛇打擊非法「白牌車」 5司機分別被捕及票控 (19:50)

行動中，警員到機場及港珠澳口岸喬裝乘客，先後被招攬乘坐5輛私家車前往不同地點，當私家車到達目的地時，5名司機要求收取車資。經調查後相信其中4輛私家車並沒有由運輸署發出的出租汽車許可證，警員隨即展示身分，並拘捕4名年齡介乎41至65歲男司機，他們分別涉嫌「招攬他人乘坐以取酬方式載客的私家車」、「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」等，其中一名被捕司機亦涉嫌「停牌期間駕駛」。另一輛私家車則持有由運輸署發出的出租汽車許可證，但違反該許可證的條件，該名29歲男司機將會被票控。

警方提醒市民和旅客，根據香港法例，非法出租載客取酬的車輛並沒有有效的第三者保險，乘客、其他車輛和道路使用者均可能失去應有的保障。「招攬他人乘坐以取酬方式載客的私家車」及「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」，首次定罪可判罰款5,000元及監禁3個月，再干犯則可處罰一萬元及監禁6個月。另外，如司機「駕駛時沒有第三者保險」，一經定罪，最高可判罰款一萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等。涉案的「白牌車」更可能會被運輸署吊銷牌照。至於出租汽車許可證的持有人，必須遵守許可證的條件營運，否則有關許可證可被取消。警方再次呼籲市民應使用合法交通工具，以保障自己和其他同行者的利益，切勿租用非法「白牌車」。