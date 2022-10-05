10男女涉禁錮14歲女童　案件合併交區院審 (18:28)

5男5女的被告依次為姓蘇的中五女生（16歲）、呂秉毅（21歲、無業）、黃煒舜（17歲、中五學生）、15歲第四被告、15歲第五被告、姓曹的無業少女（16歲）、朱栢朗（19歲、地盤工）、甘俊希（17歲、地盤工）、鄧子祥（20歲、地盤工）及姓湯的16歲女學生。除了黃煒舜、第四被告、朱栢朗按原有條件保釋外出，其他被告均還押候訊。

控罪稱，10人被控於或約於2022年4月18日，在馬頭圍邨水仙樓休憩處，襲擊X致造成她的身體受傷害；另同日同地將X非法及損害性地禁錮，並在違反她的意願下將她羈留。10人另被控於同年4月18日約至4月30日期間，在香港為使他們或另一人獲益，或意圖使另一人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出港幣1萬元。

另鄧子祥被控一項盜竊罪，被控於同日在九龍土瓜灣，偷竊現金港幣500元，而該筆款項為屬於X的財產。