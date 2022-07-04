地盤工襲警罪成判入勞教中心　官指被告受荼毒而抹黑警察　逃跑時墮樓咎由自取 (18:24)

陳官判刑時指，本案具有動亂背景，惟辯方呈上的案例發生於2015年，時移世易，上訴庭針對2019事件確立不少判刑覆核案例，辯方的案例對本案並無參考價值。

陳官指，當日防暴警員在商場2樓截停一男子，被告周俊榮隨即跑至警員曾彼得，雖無使用武器，但他出盡全力撞向警員，致警員凌空向後飛跌2米，再滑行1米，猶如利用身體當作「巨型拳頭」。陳官指，試想像被告的撞撃力有何等之大，涉事警員無重大身體傷害實屬僥倖。

陳官稱，被告的行為或令他人仿效，造成更大的警民衝突，他逃跑時由2樓跌落1樓，受傷送院亦屬咎由自取。至於被告聲稱見到防暴警員出現「恐慌突襲」，陳官批評他不忘抹黑警員，又指「不知道呢名年輕人受到甚麼程度的荼毒」才得出如此謬論。

陳官相信懲教院舍的管教及關懷等可糾正其思想，令他學懂明辨是非、尊重執法者，對於「無悔意、冥頑不靈的年輕初犯者」而言，判入勞教中心是合適刑罰，相信「渴望縮短羈留時間」可成為被告改過自新的動力。