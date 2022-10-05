山景邨清潔工墮垃圾槽身亡　罪成承辦商提上訴質疑原審裁判官干預審訊 (17:11)

被告香港工商清潔服務有限公司，為山景邨景樂樓的清潔服務承辦商。事發於2021年1月，事主關厚基負責清理垃圾，翌日被發現倒臥垃圾堆中。原審裁判官施祖堯裁定，被告公司沒有確保工友在安全環境下工作，違反《職業安全及健康條例》。

案件爭議在於被告公司有否監督工友不得行近垃圾槽口。上訴方表示，其他工友供稱不會踏上斜台和行近槽口，監工亦有指示工友，故被告已訂立安全的工作系統。律政司回應指，原審裁決關鍵在於被告提供的安全措施不足，例如垃圾槽斜台仍掛有工具，顯示監工巡查馬虎。

上訴方亦質疑，原審裁判官扮演了控方的角色，過份干預審訊，例如案中事實證人被查問共逾850條問題，其中超過300條問題均來自裁判官。李官聞言表示，裁判官未必要取代控方的角色，「如果控方要法庭問300幾條問題，似乎問題反映係控方表現上面」。