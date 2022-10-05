中大團隊研納米顆粒助抑制動脈粥樣硬化 (17:06)

團隊研發的新型核糖核酸納米顆粒呈球體狀，核心為生物兼容的氧化鐵納米顆粒，外層由約300條「microRNA-146a」組成，令顆粒能自發進入斑塊細胞，有助調節與動脈粥樣硬化形成相關的炎症。研究成果在國際學術期刊《美國國家科學院院刊》（The Proceedings of the National Academy of Sciences）發表。

論文第一作者、中大工程學院生物醫學工程學系博士畢業生柏芊芊表示，研究團隊將顆粒靜脈注射至有動脈粥樣硬化斑塊的小鼠後，在6次注射後，對比沒有打針的小鼠，可減主動脈中三成動脈粥樣硬化斑塊、在主動脈根則可減兩成。實驗中亦見顆粒不會在主要內臓大量積聚或引起嚴重毒性等。

中大工程學院生物醫學工程學系副教授蔡宗衡指，研究突顯核酸納米科技在治療心血管疾病的前景，未來會與中大醫學院合作，進一步在大型動物中驗證其安全和療效。他補充，如要在人體研究，則要先在大型動物中驗證顆粒的安全性和療效，惟在港進行此類研究涉道德問題有一定局限，料需花2至3年才可實行相關研究，期望未來可供心血管病患者使用。