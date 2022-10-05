作家李怡逝世 女兒稱稍後公布喪禮安排 (15:18)

李怡近年不時於個人社交平台撰文，最近一次更新為上月19日，當時其Facebeeok的帖文指，「作者有病」，專欄「失敗者回憶錄」將暫停數天，並指沒有大礙，「不勞各位朋友牽掛」。

李怡生於1936年，本名為李秉堯，1948年移居香港，筆名舒樺、齊辛等，藉投稿《文藝週刊》晉身文壇，成為作家1970年曾創辦雜誌《七十年代》並擔任總編輯，其後李怡立場傾向批判中共，1984年雜誌更名為《九十年代》，直至1998年停刊。

李怡2005年起擔任《蘋果日報》論壇版主編，撰寫社論、專欄，亦有擔任港台節目主持，介紹書籍。2014年「佔中」後，本土派組織冒起，與傳統民主派分歧，李怡曾多次撰文聲援本土派。其後李怡移居台灣，並在社交平台持續連載個人文章系列「失敗者回憶錄」，文章包括回顧2019年反修例示威。

李怡以往接受《明周文化》訪問時曾提及喜愛閱讀的習慣，稱「如不是讀書，看到那麼多人與事，了解到人生，我未必有以前闖過很多困難的勇氣」，「閱讀未必能得到答案，但或可帶來一些啟示啟發，使你去思考，再嘗試尋出路。」