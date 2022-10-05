創新科技嘉年華月底舉辦展示港創科成果　包括診斷肝硬化工具 (15:01)

是次嘉年華將有54個機構及政府部門參與，市民可免費到場，平日在早上10時至下午5時開放，周末則延長開放至傍晚6時。活動其間有37個機構在現場展示創科成果、並在網上舉行145場工作坊及近40場網上講座。

其中由理大發明的Liverscan、尺才與手掌相若、可無線連接電腦系統。理大生物醫學工程教授及生物醫學工程講座教授鄭永平表示，以往診斷肝纖維硬化採用方式包括侵入式的活體組織檢查及血液檢查，前者不宜重複進行，後者在區分纖維化程度有局限，而由其團隊研發的實時超聲影像引導專利技術，可於5分鐘完成檢查，並對肝硬度作更準確診斷。

另外由迦密柏雨中學三名中六學生發明的可生物降解「紅茶菌」即棄餐具，團隊成員之一關澔庭稱，發明意念是原於市面上有售的「紅茶菌」產品，他們的團隊為紓緩廚餘問題及降低成本，將原材料由紅茶改為以柚子皮等水果皮，加入紅茶菌溶液及酵母發酵後，再在表面取得薄膜、放在模具並烤焗，最終製成水杯或飲管。

關澔庭表示，他們的即棄杯及飲品可在攝氏95度耐受30分鐘，比市面上紙飲管更耐用；而水杯及飲管成本分別為每個1.5元及3毫，下一階段將研究如何加強產品的抗菌能力。