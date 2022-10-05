女子出海遭船隻螺旋槳擊中重創不治　涉案船長認要求乘客勿提超載 (14:51)

被告董波（現年56歲）報稱商人，翻查資料，他是大灣區聚變力量控股有限公司前董事。被告承認違反船隻牌照的附加條件或限制而運載16人，超出12人上限。他亦承認煽惑5人明知地提供虛假資料，以誤導警員船上只有11人。他否認當洪小媛及他人在船隻附近水域時，啟動引擎駛走該船。

控方開案陳辭指出，於2019年10月19日下午約4時，作為船長的被告駕駛他所擁有的開敞式遊樂船，載客駛向大浪灣大灣沙灘。船上有8名乘客下水，死者洪小媛為最後下海，被告和另4人則留在船上。

當海浪將船推横致其左舷面向沙灘，被告重新啟動引擎右轉駛離，此時死者和其他人仍在水中，位於船隻左方的死者被螺旋漿擊中背部，她大量出血並遭人救起，由直升機送院治理。

控方傳召目擊證人、當時滑浪的吳木亮作供，他指目睹涉案船隻於他的左面約30米外迎面停下，船上相繼有3名及2名小童跳落水，之後大浪將船「推埋沙灘」，船隻遂急速向右方朝海轉彎。他續指，有群人抬起一人，吳到沙灘協助。