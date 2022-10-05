律師陳子遷遭「私了」　供稱指罵黑衣人後遇襲險被打死　 (14:46)

被告唐健帮（32歲）否認暴動及有意圖而傷人罪。事主陳子遷（43歲）供稱，前年5月24日欲到南華體育會打高爾夫球，下午3時許途經禮頓道見有黑衣人堵路，另有人破壞「A Bathing Ape」店鋪，他感到氣憤，兩度指罵他們「你地呢啲班黑暴唔好走，等啲差人嚟拉晒你地」，說畢後離開，惟該群人衝上對他拳打腳踢、以雨傘「扑佢」，他感到頭部流血，隨即逃走。

陳憶起被追打至保良局閘外，他一度蹲下以手掩頭，感到有人以雨傘末端插其頸部、用硬物打其頭部，其左手手掌邊緣「有塊肉甩咗出嚟」，他感到疼痛，又稱「如果我走唔甩，我就死㗎喇」，他以僅餘力氣逃走，期間遭一名灰衣男子攔截，他拚命掙扎，跑至南華會對出樓梯倒地，有職員替他報警。

庭上播放案發片段，顯示陳橫過馬路時曾遭圍毆。陳稱見到片段後「有啲印象」，又指當時意識模糊「只想保住條命」。在辯方盤問下，陳指看不清施襲者容貌，亦不曾出席警方的認人手續。

南華會職員在書面口供指，陳倒地後情緒不穩、語無倫次，不停說「唔好打」及「對唔住」。審訊明續。