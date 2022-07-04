男子認助物業代理女友改收據掩飾賄款　判160小時社服令 (12:52)

被告為鍾繡文（56歲）及伍志鴻（56歲），伍今被判社會服務令160小時。鍾案發時為伯樂聯行物業代理，她被控3項代理人接受收益、1項代理人索取利益及2項煽惑他人提供虛假資料。鍾不認罪，據司法機構網站顯示，案件排期於10月21日作審前覆核。

案情指，本案發生於2020年7月至10月期間。被告鍾繡文是一宗租賃交易的經手代理，一名租戶以月租14萬元租用旺角一間店鋪以經營夾公仔店，租約由2019年12月起為期一年。該租戶自2020年初起，因疫情肆虐，要求鍾協助與業主洽商減租。

鍾涉向該租戶收受三筆共2.1萬元的賄款及索取另外一筆2萬元賄款，作為協助該租戶與業主洽商調減每月租金及續訂租約的報酬。她亦涉非法煽惑該租戶，向核數師提供5張虛假裝修承辦商發出的收據。伍志鴻則涉捏改其中3張為會計用途所製的虛假收據，以掩飾支付予鍾的賄款。