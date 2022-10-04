政府撤駐港機組人員外站閉環要求　國泰港航歡迎 (18:36)

政府表示，已要求航空公司實施有效機制，確保機組人員嚴格遵守逗留外站條件，如有違反相關要求，會取消特定檢疫安排的資格，同時航空公司會制定内部機制，根據違規嚴重程度，懲處違規人員。當局相信今次調整可有效協助航空公司提升運力，加強香港與世界各地的航班服務，發揮香港國際航空樞紐作用，方便旅客和商界，促進經濟和社會復常，並表示會因應疫情發展，適時調整空勤人員檢疫安排。

國泰航空回覆本報查詢時表示，調整相關檢疫條件有助更靈活增加航班，並加強往返香港樞紐的航班網絡聯繫，將續在可行情况下盡快恢復更多航班，歡迎當局調整檢疫條件。國泰另稱，搭乘即日往返航班、過去7日未曾執勤在外站逗留航班的機組人員，在抵港當日（即第0日）接受檢測後就可獲放行；而機組人員來港前、返港後第1至第3日須接受快測。

香港航空亦歡迎放寬機組人員防疫要求，並根據政府最新指引，即日起已撤銷機組人員在外地的閉環管理安排，相信有助提升人手安排效益。