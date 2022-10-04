受訪市民疫下少定期捐血　促商界學界偕紅十字會鼓勵港人重拾習慣 (14:52)

為了解港人疫下捐血習慣，學會7月委託香港民意研究所以網上問卷方式，訪問452名18至50歲香港市民﹐當中63%受訪者曾經捐血。學會集中分析曾捐血者數據，近4成稱疫情減低其捐血意欲，當中約71%解釋稱怕外出受感染，68%指疫情致沒有心情捐血，63%指疫下長期沒捐血，已沒有捐血習慣。調查同時發現港人對本港血液用途存有誤解，73%受訪者不知道或誤以為本港有採用人造血，27%誤認為疫情期間血液需求隨非緊急醫療服務減少而下降。

學會主席鄭鴻佳指，據紅十字會數據，去年用血量最高的病人組別為內科及老人科，佔整體52%，本港人口老化，料血液需求增幅每年3至5%，不少人誤解疫下血液需求減少，但事實上定期及緊急輸血服務從未間斷，呼籲商業機構及學校多與紅十字會合作舉辦活動日呼籲市民捐血，鼓勵港人重拾捐血習慣。

學會前任主席周雨發則強調，血液沒有替代品，本港血液供應一直依賴市民捐血自給自足，現時要重新推動港人捐血，須令市民明白捐血的重要性，如血庫存量不足，輸血優先次序或須按緊急情度分配，屆時部分手術或需延期，他稱相信「香港人都係優良嘅」，認為社會重拾捐血習慣「有難度但並非不可能」 。