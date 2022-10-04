警觀塘唐樓搗五間賣淫場所　拘14人包括9名技師 (14:34)

觀塘警區反三合會行動組主管高級督察劉思齊表示，5名場所管理人疑租用區內唐樓單位，開作無牌足浴店及按摩店吸引客人光顧，並招攬及安排按摩技師提供手淫、按摩服務及收取肉金，並涉嫌違反防疫規例第599F章。行動中，9名年齡介乎39至52歲的本地女子涉嫌提供手淫服務被捕，當中7人涉嫌未有確保顧客在場內掃瞄安心出行二維碼、疫苗接種紀錄，以及為未預約客人提供服務，涉嫌違反599F章被票控。

劉思齊指，涉事場所已被警方勒令停業14日。行動中共檢獲約3萬元犯罪得益、一批商業登記登、按摩油及按摩等。他透露，場所經營3至5年不等，每次服務收費約400至500元，部分技師會從中獲取100至150元的佣金。據悉，警方早前接獲線報指有場所進行非法賣淫活動，繼而執法，包括放蛇，當中亦發現有1至2個場所未有張貼安心出行二維碼。

觀塘警區特別職務隊第一隊主管督察傅斯揚表示，行動中搗破的場所均位於舊式唐樓，衛生條件惡劣，而且未配有有效通風系統。技師在提供服務時未有按規例配戴口罩，按摩前後亦未替用具等消毒，增加染疫及社區傳播風險。警方提醒，根據香港法例，任何人將任何處所或地方經營作賣淫場所；或以其他方式掌管或控制經營作賣淫場所的處所，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處監禁10年。