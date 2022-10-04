嚴重弱智人士家長協會指約束做法需合比例　約束時間愈短愈好 (11:27)

黎沛薇指，教育局2018年就照顧嚴重弱智人士發出相關指引，包括學校應成立跨部門小組評估使用約束方法的需要，及必須徵求家長同意。她又表示，當局並不鼓勵學校以約束及隔離等措施作為教導學生的慣常做法，若要用到約束方法處理，其時間應愈短愈好。

黎沛薇又指，疫情下大部分智障人士寄宿學校處於「半封閉」狀態，校方不鼓勵住宿學生回家或家長探望，導致家長難以察覺子女在學校情況。

立法會教育事務委員會主席梁美芬於同一節目表示，對於相關報導感到震驚及難過，稱今次事件反映當局監管不足，期望能盡快立法保護兒童，制訂相關機制以懲罰虐兒個案知情不報的行為，當局亦需檢視行業人手不足問題。她又認為，勞工及福利局和教育局應共同處理虐兒問題，並在資源上提供協助。