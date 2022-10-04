梁子超指限聚令「名存實亡」　議員江玉歡批廢免針紙「手段專橫」 (15:21)

梁子超亦表示，現時「安心出行」難達追蹤效果，但因與疫苗通行證捆綁，除非改變進入列表處所須掃疫苗通行證的相關政策，否則短期内「安心出行」難取消，料政府亦未計劃討論這一議題。他又指，現時疫苗通行證相關政策不夠精準，表示提高一老一幼群體接種率須更具針對性的政策，如在每一間母嬰健康院提供疫苗接種服務。

對於當局本月中起不再接受涉濫發的「免針紙」。立法會議員江玉歡亦批評做法「專橫」，稱防疫規例中沒有賦權醫務衛生局廢除「免針紙」，批評毋須證就廢除近2萬多市民的「免針紙」並不合理，指無法容忍法治社會出現「這樣專橫的手段」。

江玉歡亦批評疫苗通行證適用年齡涵蓋至兒童的做法，認為有損兒童基本學習權和享有家庭生活權力，偏離防疫規例的前提和目的。她又稱近期收到不少家長投訴新政策影響子女生活及學習，指法治是香港基石，亦是一國兩制的重要一環，反問「如今是誰破壞了法治？」

他同時建議盡早實施「0+0」檢疫安排，惟可保留機場核酸檢測，並考慮取消抵港人士定期到社區檢測中心接受核酸檢測的安排，以更吸引外來旅客。至於口罩令，他認爲現時仍需要在室内戴口罩，加上冬季或爆發流感，但有空間考慮取消室外口罩令。