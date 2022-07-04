自演「綁架」勒索父母500萬內地女生獲無條件釋放 現身說法呼籲提高警覺 (18:49)

無罪獲釋的內地女生姓鄒，據悉在中文大學攻讀副學士學位，她離港前與警方出席記者會，談及事件經歷及感受，並公開內地假公文、被逼寫悔過書及被囚禁照片等。她呼籲在內地來港讀書的同學及其家人提高警覺，不要誤信陌生人電話或隨意透露個人及家人資料，更不要點開連結，讓騙徒有機可乘。

警方上月30日晚上接獲報案，指一名18歲女內地交流生被綁架，綁匪並以照片及影片傳給其父母，勒索500萬人民幣。而受害人亦與在港監護人失去聯絡。警方隨即翻閱大量相關閉路電視影片，經過22小時追查，終發現女事主行蹤，指她獨自租住旺角區一酒店，並相信她在酒店內自拍被綁架影片及相片，之後溜走街上等候騙案指示。翌日傍晚，警方在旺角街頭尋獲女事主，以浪費警力罪名將她拘捕。

警方透露，女受害人一年前在網上邂逅自稱任上海公安騙徒，雙方展開網戀，女事主表示曾看過對方公文、公安證件等，深信對方身份。直至最近，鄒女被指涉及內地刑事案，連累16名人士受連被騙，她為表清白，已匯款25萬港元作保證全給予對方，又被逼寫悔過書等，更被要求自拍被囚禁及毒打影片，用作引誘同案女騙徒現身。自拍影片其後成為敲詐父母的工具，導致父母恐女兒生命安全受威脅，決定讓女兒退學返回內地及報警處理。警方指，去年西九龍區涉及假扮內地官員行騙內地留港學生有87宗，涉款7300萬元，而今年首8個月，涉及同類案件亦有55宗，涉金額6100萬元。