匡智松嶺二校涉虐兒案　教育局責成辦學團體調查　校方引述涉事家長批指控不實 (18:48)

校方則發聲明，引述涉事家長稱傳媒有關校方傷害學童的報道不實，並稱家長信任校方，「並不懷疑學校曾有報導中所提及之虐待事件。」又稱她們對傳媒不實報導而傷害匡智學校聲譽感到痛心，認為有關指控抹煞學校員工的努力，亦對員工不公，希望今次澄清有助外界明白照顧嚴重智障人士的特殊需要及當中困難，期望盡快平息誤解及讓校園回復平靜。

校方表示，其中一名是被指用手紥綁手的學童患有嚴重智障，需要用軟綿手套包手，以免學童不自控地戳傷面頰，做法亦獲家長及醫生簽署批淮。校方引述學童家長稱認同做法屬保護她的兒子，但卻被說成虐兒，「對此她感非常震驚。」

校方亦引述另一位被指受虐的學童家長，指其子本身沒有自我照顧能力，讚揚職員細心照顧為他們減少壓力及負擔，形容「每次兒子回家渡假均會扭計要返回宿舍」。

對於該校曾於2019年被指懷疑虐待兒童，有學童遭人用門夾手導致骨折。蔡若蓮指，學校已向教育局遞交報告，經了解及審視資料後，沒有足夠證據顯示有老師或職員有不恰當行為。她又指，當時局方亦有派員到校視察，如使用約束衣及黑房情況等，故最後接受報告內容，局方亦有即時更新使用約束衣及宿舍管理的指引。